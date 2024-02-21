أحلام برفقة ابنها وياسمين صبري داخل سيارتها.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

جوري بكر

ظهرت الفنانة جوري بكر برفقة ابنها، ونشرت الصور على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة".

تامر هجرس

شارك الفنان تامر هجرس متابعية، أحدث ظهور له على حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية "القصص القصيرة".

دينا فؤاد

نشرت الفنانة دينا فؤاد ، صورة جديدة لها، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت من كواليس مسلسل "حق عرب"، المقرر عرضه رمضان 2024.

أحلام الشامسي

شاركت الفنانة احلام الشامسي، صورة جديدة لها برفقة ابنها فهد، ونشرت الصورة على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت قائلة: "فهد ولدي نور عيني، أجمل عطايا ربي لي".

نادين الراسي

خطفت الفنانة نادين الراسي، الأنظار إليها من خلال أحدث ظهور لها ونشرت الصورة، على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

نانسي عجرم

شاركت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم جمهورها، على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورة جديدة لها، وظهرت بإطلالة أنيقة.

رانيا محمود ياسين

ظهرت الفنانة رانيا محمود ياسين برفقة زوجها الفنان محمد رياض، ونشرت الصورة على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية "القصص القصيرة".

ياسمين صبري

شاركت الفنانة ياسمين صبري أحدث ظهور لها من داخل سيارتها، ونشرت الصورة على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

جلا هشام

نشرت الفنانة الشابة جلا هشام، صورة جديدة لها على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت بملابس كاجوال.

مريم الخشت

ظهرت الفنانة مريم الخشت، بدون مكياج ونشرت الصورة على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، عبر خاصية القصص القصيرة".