شكرا لقرائتكم خبر عن خالد حماد يقدم الموسيقى التصويرية لمسلسل "إمبراطورية ميم" فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم الموسيقار خالد حماد الموسيقى التصويرية لمسلسل "إمبراطورية ميم" بطولة النجم خالد النبوى، والمقرر عرضه في رمضان المقبل، تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج اروما استديوز، وأوشك حماد على الانتهاء من وضع الموسيقى التصويرية على المشاهد التي تم تصويرها وانتهت من المونتاج، لتكون الحلقات الأولى من العمل جاهزة للعرض في أقرب وقت.

الرواية الأصلية التى حملت اسم "إمبراطورية ميم" كان بطلها رجل، كتبها إحسان عبد القدوس عن أب يتمرد أولاده عليه ويرغبون فى عمل انتخابات واختيار حاكم للأسرة وتم تقديم فيلم يحمل نفس الاسم من بطولة النجمة فاتن حمامة عام 1972 مع تغيير لتكون البطلة هى الأم.

مسلسل "إمبراطورية ميم" من بطولة خالد النبوى وحلا شيحة ونور النبوى ومايان السيد نشوى مصطفى ومحمود حافظ وهاجر السراج وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد سلامة إنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

وقدم خالد النبوى في شهر رمضان الماضى مسلسل "رسالة الإمام" وشارك في بطولته، أروى جودة، نصال الشافعى، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلى، محمد علاء، أحمد الرافعى، سلمى أبو ضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي، أبرزهم السوريون خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو وآخرون، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub – سعدى وجوهر.