شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الجنايني عن نجاح "الحريفة": لدينا إسكربت احترافي والمخرج خلق حالة صداقة بين فريق العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المنتج طارق الجنايني، أن أهم أسباب نجاح تجربة فيلم "الحريفة" لدعاء والدته، قائلا: "اللي والدته راضية عنه يمشي على الميه مقتنع بده جدا هي بتدعمني جدا وده شيء متأكد منه".

أضاف خلال لقاء عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON : "معانا إسكربت حرفي و مخرج شاطر جدا خلق حالة مابين الناس وكلهم كانوا أصحاب أوي وبالتالي تخلصنا من مشا الشغل والتصوير بالعكس من قبل أن نبدأ تصوير والناس بقت أصحاب داخل الكادر وخارجه وده إنعكس على الشاشة أمام الجمهور".

تابع: "الشباب دول لو مكنوش حبوا بعض مكنوش نجحوا سواء نور النبوي الأكثر خبرة بينهم و"غزي" لم يبخل على أحد من الجدد بأي تجربة أو معلومة".

وأشاد بأحمد خالد "كزبرة" قائلا: شاطر جدا بالفطرة وتقريبا مايعرفش هو أد إيه شاطر رغم أنه كان عنده في البداية ثقة كبيرة في نفسه وينطبق الأمر على عبد الرحمن محمد".