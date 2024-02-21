شكرا لقرائتكم خبر عن ألبرت شفيق: لدينا استعداد خاص لشهر رمضان ونمتلك وجبة دسمة من الدراما ترضي جميع الأذواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال ألبرت شفيق رئيس قطاع التليفزيون بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن الخطاب الإعلامى ليس واحدا، وزواياه مختلفة، موضحا أن هناك أسس ومبادئ واحدة.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "في المساء مع قصواء"، عبر قناة "CBC"، مع الإعلامية قصواء الخلالى، أن أولويات المشهد الإعلامى في الشركة المتحدة، هو شهر رمضان، مؤكدا أن الشركة نجحت الفترة الماضية في تغطية أحداث غزة، وكذلك في الانتخابات الرئاسية.

وكشف عن وجبة متنوعة ودسمة للدراما الرمضانية في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ترضي جميع الأذواق في البيوت المصرية، مشيرا إلى أن هناك مسلسلات تاريخية، وبطولة شبابية مطلقة، ودراما اجتماعية وكوميديا، والدراما التشويقية، والدراما الشعبية، ودراما الفانتازيا، ومسلسلين بإنتاج ضخم بينهم "الحشاشين" بطولة كريم عبد العزيز، وهى قصة حدثت في القرن الـ11 في بلاد فارس.

وذكر أن مسلسل "جودر"، فيه استخدام جرافيك وخدع بصرية كثيرة للفنان ياسر جلال، وهو مستوحى من "ألف ليلة وليلة"، مضيفا أن مسلسل "مسار إجباري"، لأحمد داش وعمر عصام، حيث رمضان يخرج كتاب وممثلين ومخرجين جدد.

ولفت إلى البطولة النسائية بعودة غادة عبد الرازق بمسلسل "صيد العقارب"، بالإضافة إلى مسلسل "صدفة" لريهام حجاج، و"فراولة" لنيللى كريم، مضيفا أن مسلسل "إمبراطورية" للفنان خالد النبوى، و"بابا جه" من المسلسلات الطريفة، ومسلسل "الكبير أوي 8".

ونوه عن مسلسل دراما شعبية للفنان أحمد العوضى "حق عرب"، كما أن مسلسل "بيت الرفاعي" لأمير كرارة، فهول مسلسل تشويقى بقصة عظيمة تأليف بيتر ميمي.

وأشار إلى أن مسلسل "مليحة" من الدراما التي تعيد القضية الفلسطينية في الأذهان، فهي فتاة فلسطينية تتمنى العودة لغزة، مؤكدا على أن القضية الفلسطينية جزء مهم وأصيل لدى المواطن، والدراما تصنع الوعي ومن خلالها نوصل الرسائل بتأكيد حق العودة مرة أخرى للمواطن الفلسطيني.

وتابع: "مسلسل بدون سابق إنذار" لآسر ياسين، و"عتبات البهجة" مع الفنان يحيى الفخرانى، ومسلسل سر إلهى، ومسلسل المعلم"، مضيفا أن في وقت الإفطار مجموعة كرتون "يحيي وكنوز وسر المسجد ونورا ونور".

ولفت إلى أن هناك مجموعة من أفضل البرامج الدينية ستعرض على شاشات المتحدة في شهر رمضان، وعلى رأسها برنامج خاص للإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر، مضيفا أنه ستنقل صلاة التراويح بشكل يومي عبر قناة الحياة طوال شهر رمضان، كما سيتم تقديم مجموعة من برامج الطبخ المتميزة.