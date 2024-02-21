شكرا لقرائتكم خبر عن مؤلف "حق عرب": سنجذب الأنظار في رمضان والعوضي يقدم مجهودا كبيرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمود حمدان، مؤلف مسلسل "حق عرب"، إن المسلسل سيحدث ضجة في شهر رمضان المقبل لجذب الأنظار، إذ يقدم الفنان أحمد العوضي مجهودا كبيرا لإخراج العمل في أحسن صورة.

أضاف حمدان، في مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" مع الإعلامي يوسف الحسيني، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن المسلسل يشارك فيه الفنان الكبير رياض الخولي، والفنانة وفاء عامر، وكوكبة كبيرة من الفنانين الآخرين.

وتابع مؤلف مسلسل "حق عرب"، أن الفنان وليد فواز يقدم دور الشر في المسلسل، وقال: "وليد فواز يجتهد في الشخصية جدا، ودائما ما يقدم الأفضل".

ويقدم العوضى دراما شعبية مليئة بالصراعات والحكايات مع جوانب إنسانية ورومانسية، ويشارك فى بطولته دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

يذكر أن أحمد العوضى قدم فى رمضان الماضى مسلسل "ضرب نار" تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضى، ماجد المصرى، مها نصار، هدى الإتربى، انتصار، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، ضياء عبد الخالق، تامر مجدى، أحمد عبد الله محمود، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.