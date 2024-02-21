رمضان 2024.. عرض صور جديدة من داخل كواليس مسلسل "بيت الرفاعي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

عرضت منصة " watch it" صورًا جديدة من كواليس تصوير مسلسل "بيت الرفاعي"، المقرر عرضه في رمضان 2024، ويضم باقة من ألمع نجوم الفن، ومن المقرر إذاعته على قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية.

وكتبت منصة " watch it" على الصور، التي نشرتها عبر الصفحة الرسمية بموقع "فيسبوك": "لقطات من كواليس مسلسل بيت الرفاعي انتظروا النجم أمير كرارة في مسلسل بيت الرفاعي على WATCHIT".

بيت الرفاعي مسلسل من تأليف بيتر ميمي، وهند عبدالله، وعمرو أبو زيد، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجي، والذي يشارك في بطولته أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، إيناس كامل، صفاء الطوخي، ميرنا جميل، ملك قورة، محمد لطفي، رحاب الجمل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم.

وكان أمير كرارة شارك في رمضان العام الماضي 2023 بمسلسل "سوق الكانتو" وشاركته البطولة النجمة مي عز الدين.

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