شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت صالح يحيى حفلا غنائيا فى الأوبرا.. 26 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم مدحت صالح حفلا غنائيا يوم 26 شهر فبراير الحالى، وذلك بالمسرح الكبير بدار الأوبرا، ومن المقرر أن يقدم مجموعة من المفاجآت خلال الحفل الذى ينطلق في الثامنة مساء.

وقدم مؤخرا النجم مدحت صالح خلال حفل الأساتذة 3 بدار الأوبرا المصرية عددا كبيرا من أغانيه الذى تفاعل معها جمهوره، منها: بحلم على قدى وزى ما هى حبها وكوكب تانى وحبيبى يا عاشق، واختتم الحفل بأغنية حمايا العزيز، ورفع شعار كامل العدد، ونجحت قناة الحياة برئاسة محمود التوني في تغطية الحفل.

وحرص النجم مدحت صالح خلال حفل الأساتذة 3 الذى يحييه على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية على تقديم أغانى ميدلى لفريد الأطرش، منها يا حبيبى طال غيابك وقلبى ومفتاحه ويا زهرة في خيالى.

وقدم النجم مدحت صالح خلال حفله بدار الأوبرا المصرية أغنية بلغوه لماهر العطار، وأغنيته حمايا العزيز وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وقدم النجم مدحت صالح خلال حفل الأساتذة 3 الذى أحياه على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ميدلى أغانى محمد عبد الوهاب، منها: على بالى يا ناسينى وأنا والعذاب وهواك ويا ورد من يشتريك وقلبى بيقولى كلام، وسط تفاعل كبير من الجمهور.