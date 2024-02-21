رمضان 2024.. محمود طلعت يضع الموسيقى التصويرية لمسلسل محمد إمام "كوبرا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تعاقد صناع مسلسل كوبرا للنجم محمد إمام مع الموسيقار محمود طلعت لوضع الموسيقى التصويرية على أحداث العمل المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024 حصرياً على قناة mbc مصر ومنصة shahid.

واختار طلعت موسيقى تتناسب مع الأجواء الشعبية التشويقية التى يتم تقديمها فى أحداث العمل.

"كوبرا" بطولة محمد إمام، مجدي كامل، محمد ثروت، أحمد فتحي، محمود عبدالمغني، محمود البزاوي، أحمد عبدالحميد، أيمن عزب، صفاء الطوخي، دنيا ماهر، ألحان المهدي، منة فضالي، معتز هشام، علاء مرسي، هشام إسماعيل، محسن منصور، وعدد من ضيوف الشرف وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج أحمد شفيق وإنتاج شركة صدف SADAF.

ويعود محمد إمام إلى دراما رمضان بعد غياب عامين إذ قدم أخر أعماله "النمر" فيوشهر رمضان 2021، وشارك في بطولته هنا الزاهد، محمد رياض، نرمين الفقي، بيومث فؤاد، خالد أنور، محمود حافظ، ولاء الشريف، محمد مهران، إيناس كامل، مؤمن نور، أحمد عبدالله محمود وإخراج شيرين عادل.