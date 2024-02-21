أغنية سعد لمجرد "محتال الحب" تحقق رقماً قياسياً

ميرنا وليد - بيروت - تمكن الفنان المغربي سعد لمجرد من تحقيق نجاح لافت ومميز بأغنيته الجديدة "محتال الحب" بعد ساعات من طرحها.

واستطاع لمجرد تحقيق أرقام قياسية بأغنيته الجديدة، إذ وصل إلى أكثر من 600 ألف مشاهدة بعد طرحها على اليوتيوب، وتصدرها الترند.

وكان سعد لمجرد قد طرح أحدث أغانيه باللهجة اللبنانية بعنوان "محتال الحب"، منذ يومين، على طريقة الفيديو كليب.

وأغنية "محتال الحب" من كلمات رامي شلهوب، وألحان وتوزيع موسيقي جمال ياسين، والكليب من إخراج كريم بنيس.

و تقول كلمات الأغنية: "محتال الحب... بيبيّن سهل بنظرة... ولمّا منحب... ما منقشع شي بالمرة... بياخدنا من كل شي حوالينا... من الوقت بيسرقنا... بيمشّينا مطرح ما بدّه... وما بيسأل شو بدنا..."



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