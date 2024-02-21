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ميرنا وليد - بيروت - ينتظر الممثل الأميركي خواكين فينيكس وزوجته الممثلة الأميركية روني مارا، استقبال مولودهما الثاني، بعد أن رحبا بطفلهما الأول عام 2020.
وفي التفاصيل، التقطت الصحافة صوراً لروني خلال العرض الأول لفيلم "La Cocina" في مهرجان برلين السينمائي الدولي، في ألمانيا.
وظهرت روني وهي تعانق بطنها المنتفخ بين يديها، ما يكشف بأنها حامل وتنتظر مع فينيكس مولوداً آخر.
يذكر أن خواكين فينيكس وروني مارا، كانا قد رزقا بطفلهما الأول في عام 2020، وأطلقا عليه اسم "ريفر" كناية بشقيق خواكين الراحل، ريفر فينيكس.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور- ممثل عالمي شهير ينتظر مولوده الثاني.. وزوجته تستعرض حملها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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