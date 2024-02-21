بالصور- ممثل عالمي شهير ينتظر مولوده الثاني.. وزوجته تستعرض حملها

ميرنا وليد - بيروت - ينتظر الممثل الأميركي خواكين فينيكس وزوجته الممثلة الأميركية روني مارا، استقبال مولودهما الثاني، بعد أن رحبا بطفلهما الأول عام 2020.



وفي التفاصيل، التقطت الصحافة صوراً لروني خلال العرض الأول لفيلم "La Cocina" في مهرجان برلين السينمائي الدولي، في ألمانيا.

وظهرت روني وهي تعانق بطنها المنتفخ بين يديها، ما يكشف بأنها حامل وتنتظر مع فينيكس مولوداً آخر.

يذكر أن خواكين فينيكس وروني مارا، كانا قد رزقا بطفلهما الأول في عام 2020، وأطلقا عليه اسم "ريفر" كناية بشقيق خواكين الراحل، ريفر فينيكس.

