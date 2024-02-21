بالفيديو- مادونا تسقط عن الكرسي أثناء غنائها على المسرح.. وهكذا تصرفت

ميرنا وليد - بيروت - تعرضت الفنانة العالمية مادونا، لتعثر طفيف على خشبة المسرح، أثناء أدائها لأغنيتها "افتح قلبك".



وفي التفاصيل، أحيت مادونا، البالغة من العمر 65 عاماً، يوم الأحد، في مدينة سياتل بولاية واشنطن الأميركية.

وجلست مادونا على كرسي لأداء الرقصة المصممة لأغنيتها الشهيرة "افتح قلبك"، وأثناء الرقص، بدأ أحد الراقصين في سحبها عبر المسرح، مرتدياً كعباً عالي، بينما كانت مادونا لا تزال تغني على الكرسي.

وبعد أن تقدم الراقص 5 خطوات فقط، فقد توازنه وانزلق واصطدم بالأرض، لتتعثر معه مادونا، تنقلب عن الكرسي.

وتعاملت أيقونة البوب مع الموقف بطريقة احترافية، إذ أنها لم توفت الإيقاع وأكملت أغنيتها، بعد أن أطلقت ضحكة من القلب.

وانتشر مقطع الفيديو الذي وثق تعثر مادونا، بشكل كبير على الإنترنت، وتفاعل معه عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أعربوا عن إعجابهم بثقة مادونا وقدرتها الاحترافية على تخطي الموقف المحرج.