وفاة ثناء دبسي عن عمر يناهز الـ 83 عاما بعد معاناة مع المرض

ميرنا وليد - بيروت - توفيت الممثلة السورية ثناء دبسي، أمس الثلاثاء، عن عمر يناهز الـ 83 عاماً، بعد معاناة مع المرض.



وقد نعت نقابة الفنانين السوريين الراحلة عبر منشور على صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي وكتبت : "فرع دمشق لنقابة الفنانين ينعى إليكم وفاة الزميلة الفنانة القديرة ثناء دبسي". وتابعت : "ونوافيكم لاحقا بموعد التشييع والدفن وموعد التعزية.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

يذكر أن الراحلة كانت قد بدأت مشوارها الفني في أواسط خمسينيات القرن الماضي، وشاركت مع شقيقتها ثراء دبسي بالعروض التي كانت تقدمها فرقة مسرح الشعب، على خشبة مسرح دار الكتب الوطنية في حلب. وتتلمذت ثناء دبسي خلال مرحلة الدراسة الإعدادية على يد الأساتذة بهجت حسان، محمد خيري، وأحمد الصابوني، وكانت من أوائل الممثلين المساهمين في تأسيس المسرح القومي، حينما تركت دراستها الثانوية وانتقلت إلى دمشق مع شقيقتها ثراء، للمشاركة في هذه الفرقة. وانضمت ثناء دبسي إلى نقابة الفنانين السوريين في 1 آذار/مارس عام 1968، وشاركت في أعمال تلفزيونية وإذاعية وسينمائية ومسرحية، وتزوّجت من الممثل السوري سليم صبري وأنجبت منه إبنتها يارا صبري، التي هي أيضاً ممثلة.