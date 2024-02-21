ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد الإنترنت، صورة لطفل صغير، قيل أنه الفنان اللبناني عاصي الحلاني.

وبدى عاصي في الصورة صبياً صغيراً، بملامح طفولية، إلا أن ملامحه لا تشبه ملامح عاصي الفنان، وذلك بفعل تغيرات الزمن.

وتفاعل عدد كبير من رواد الإنترنت مع الصورة، وأعربوا عن محبتهم الكبيرة لعاصي، كما أشاروا إلى الشبه الكبير الذي يجمع بينه وبين ابنه الفنان الوليد الحلاني، باستثناء لون البشرة الذي أخذه ابنه من والدته.

يذكر أن عاصي الحلاني كان قد طرح منذ أسابيع، الفيديو كليب الرسمي لأغنيته " عمرها الخيانة"، ونشر مقطع فيديو صغير من الكليب عبر حسابه الرسمي، وأرفقه بتعليق قال فيه: "الآن يمكنكم مشاهدة فيديو كليب ‫عمرها الخيانة‬، فارس الغناء العربي ".

وأغنية "عمرها الخيانة" هي أغنية باللهجة اللبنانية ومن كلمات علي المولى وألحان عاصي الحلاني وتوزيع طوني سابا، كما أنها إحدى أغنيات ألبومه الأخير "طل الملك" في إمارة دبي مع المخرج عادل سرحان.

كانت هذه تفاصيل خبر هذا الطفل الصغير أصبح فناناً عربياً كبيراً.. خمنوا هويته! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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