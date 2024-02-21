شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ فنى حافل.. وفاة الممثلة السورية ثناء دبسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحلت الفنانة السورية القديرة ثناء دبسى عن عالمنا عن عمر ناهز 83 عاماً بعد مسيرة فنية كبيرة ما بين الأعمال المسرحية والسينمائية والتليفزيونية، بدأتها منتصف خمسينيات القرن الماضى.



ثناء دبسي

ونعت نقابة الفنانين والوسط الثقافى السورى الراحلة ثناء دبسى حسب ما نشر موقع سكاى نيوز، وثناء دبسى من مواليد مدينة حلب عام 1941، بدأت رحلتها مع التمثيل وهي فتاة صغيرة في الحفلات المدرسية بمدينتها وتعلمت رقص السماح وغناء الموشحات والقدود، وانتقلت بعدها للمشاركة في أنشطة فنية كانت تنظمها فرقة نادي المسرح الشعبي في حلب وتدربت على يد الموسيقي الراحل بهجت حسان.

كما كانت تشارك خلال الموسم المسرحي الواحد بثلاثة أعمال على الأقل، ويسجل لها أنها كانت من الممثلين الأوائل الذين ساهموا بانطلاقة المسرح القومي في سوريا مطلع الستينيات، وقدمت من خلاله العديد من العروض منها أبطال بلدنا ومدرسة الفضائح.

وشاركت في الدراما بأدوار عديدة مثل حارة القصر وهارون الرشيد وشجرة الدر والحكاية الثانية من سيرة بني هلال والأميرة الخضراء والذئاب وأبو كامل وقلوب خضراء وباب الحديد وسيرة آل الجلالي وقوس قزح 2 والفصول الأربعة ورسائل الحب والحرب وترجمان الأشواق.

وكان يتسم الأداء التمثيلي للفنانة الراحلة ثناء دبسي بالتماهي الشديد مع الحالة النفسية للشخصية والانفعال المنضبط، حيث شاركت بثلاثة أفلام أنتجتها المؤسسة العامة للسينما وهي المخدوعون واللجاة وشوية وقت.

ونالت الراحلة الكبيرة خلال مسيرتها الفنية الغنية العديد من الجوائز والتكريمات، ومنها تكريمها بمهرجان دمشق المسرحي 2004، وكانت أحد المكرمين ضمن احتفالية الثقافة السورية عام 2020.