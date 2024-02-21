كندة علوش توجه رسالة لـ أصالة.. وهذا ما قالته

ميرنا وليد - بيروت - أعربت الممثلة السورية كندة علوش عن إعجابها بأغنية "سبب فرحتي" التي أطلقتها الفنانة السورية أصالة ديو مع الفنان المصري أحمد سعد، والتي تم طرحها بالتزامن مع عيد الحب.
وكتبت كندة عبر حسابها الرسمي، تعليقاً لأصالة، قالت فيه: "أصولتي حبيبتي سبب فرحتي وفرحة الملايين مبروووك الأغنية الرائعة ومبرووك الألبوم اللي كل أغنية فيه تحفة فنية.. شكراً لأنك بحياتي مصدر دائم للحب والدعم والاهتمام الله يكتبلك كل النجاحات اللي بتستاهليها، وكل السعادة والفرح والحب وراحة البال".
"سبب فرحتي" كلمات محمد شافعي، ألحان أحمد سعد، وتوزيع موسيقي محمد عاطف الحلو.
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