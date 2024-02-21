بعد وفاتها.. الجمهور يستذكر حديث سليم صبري عن عشقه لزوجته ثناء دبسي

ميرنا وليد - بيروت - بعد رحيل الممثلة السورية ثناء دبسي عن عالمنا أمس الثلاثاء، إستذكر الجمهور حديثاً لزوجها الممثل السوري سليم صبري، الذي كان يتحدث عن حبه العميق والشديد لها.



وكشف سليم صبري عن أول لقاء جمعه بـ ثناء دبسي، وقال بعد سؤاله عن إحساسه تجاه الفقدان: "أخاف من الفقدان طبعاً، وأتمنى أن لا أعيش هذا الشعور، الإنسان يلتقي بحياته بأشخاص عدة، لكن هناك شخصاً واحداً عندما يلتقي به، يشعر أنه إرتبط به لمدى العمر، وهذا ما أحسست به، زمان عندما إلتقيت بثناء للمرة الأولى، كنت أسير، وعندما رأيتها جمدت قدماي، نظرت إليها لمدة 10 ثواني تقريباً، وشعرت أنني سحرت، وهي نظرت إليّ أيضاً بتأمل شديد، ومن ثم أكملنا طريقنا، ولكنني شعرت بتلك اللحظة، أنني لن أترك هذه المرأة بحياتي، وكأنه نوع من الإرتباط الروحي، وبعد هذا اليوم، وجدنا أننا سنكمل حياتنا مع بعضنا البعض".