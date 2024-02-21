ميرنا وليد - بيروت - بعد رحيل الممثلة السورية ثناء دبسي عن عالمنا أمس الثلاثاء، إستذكر الجمهور حديثاً لزوجها الممثل السوري سليم صبري، الذي كان يتحدث عن حبه العميق والشديد لها.
وكشف سليم صبري عن أول لقاء جمعه بـ ثناء دبسي، وقال بعد سؤاله عن إحساسه تجاه الفقدان: "أخاف من الفقدان طبعاً، وأتمنى أن لا أعيش هذا الشعور، الإنسان يلتقي بحياته بأشخاص عدة، لكن هناك شخصاً واحداً عندما يلتقي به، يشعر أنه إرتبط به لمدى العمر، وهذا ما أحسست به، زمان عندما إلتقيت بثناء للمرة الأولى، كنت أسير، وعندما رأيتها جمدت قدماي، نظرت إليها لمدة 10 ثواني تقريباً، وشعرت أنني سحرت، وهي نظرت إليّ أيضاً بتأمل شديد، ومن ثم أكملنا طريقنا، ولكنني شعرت بتلك اللحظة، أنني لن أترك هذه المرأة بحياتي، وكأنه نوع من الإرتباط الروحي، وبعد هذا اليوم، وجدنا أننا سنكمل حياتنا مع بعضنا البعض".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد وفاتها.. الجمهور يستذكر حديث سليم صبري عن عشقه لزوجته ثناء دبسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.