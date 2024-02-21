خاص بالفيديو- كارلوس عازار: "عندي مشكلة مع رقم 3" وهذا ما قاله عن تجربته التمثيلية في مصر

ميرنا وليد - بيروت - يمتلك الممثل اللبناني كارلوس عازار العديد من الأعمال التمثيلية، نذكر منها: "ثورة الفلاحين، سيب وأنا أسيب، خيبة أمل، لا حكم عليه، حادث قلب، لغز الأقوياء، دفعة بيروت، وغربة".



موقع "الفن" التقى بالممثل اللبناني كارلوس عازار، في حفل عشاء "مينتور العربية" الذي أقيم مؤخراً، وأجرينا معه مقابلة، سألناه فيها: "هل أصيب بفترة ما بالإكتئاب؟ أعماله التمثيلية المقبلة، تجربته مؤخراً في مصر وتقييمه لها، الفرق بين العمل في مصر والعمل في لبنان، الممثل الذي فرح بالتعرف عليه في مصر، العنوان الذي وضعه للعام 2023".

التفاصيل في الفيديو المرفق.