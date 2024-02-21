ميرنا وليد - بيروت - يمتلك الممثل اللبناني كارلوس عازار العديد من الأعمال التمثيلية، نذكر منها: "ثورة الفلاحين، سيب وأنا أسيب، خيبة أمل، لا حكم عليه، حادث قلب، لغز الأقوياء، دفعة بيروت، وغربة".
موقع "الفن" التقى بالممثل اللبناني كارلوس عازار، في حفل عشاء "مينتور العربية" الذي أقيم مؤخراً، وأجرينا معه مقابلة، سألناه فيها: "هل أصيب بفترة ما بالإكتئاب؟ أعماله التمثيلية المقبلة، تجربته مؤخراً في مصر وتقييمه لها، الفرق بين العمل في مصر والعمل في لبنان، الممثل الذي فرح بالتعرف عليه في مصر، العنوان الذي وضعه للعام 2023".
التفاصيل في الفيديو المرفق.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالفيديو- كارلوس عازار: "عندي مشكلة مع رقم 3" وهذا ما قاله عن تجربته التمثيلية في مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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