"لو كلها معلمين إحنا العتاولة".. من قلب الإسكندرية السقا يروج لمسلسل "العتاولة" في رمضان 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

طرحت منصة "شاهد"، البرومو الأول لمسلسل "العتاولة" بطولة النجم أحمد السقا، والمقرر عرضه في شهر رمضان 2024، على قناة "ام بي سي مصر"، وعلى منصة "شاهد" في موسم مسلسلات رمضان 2024.

وظهر في البرومو الفنان طارق لطفي بـ"لوك" جديد دون شعر على رأسه، والسقا ظهر بـ شعر طويل نسبيًا، أمام باسم سمرة يبدو أن رجل أعمال ذو نفوذ قوية يحاول الوقيعة بين طارق لطفي والسقا.

وقال السقا في البرومو: "لو كلها معلمين إحنا العتاولة"

وتدور أحداث مسلسل "العتاولة" من داخل محافظة الإسكندرية، والذي يشهد العديد من الصراعات أبرزها صراع الأخوة بين السقا وطارق لطفي.

مسلسل "العتاولة، من ٣٠ حلقة ويشارك في بطولته طارق لطفي، زينة ،باسم سمرة، مي كساب، حنان يوسف، صلاح عبدالله، سامي مغاوري، ميمي جمال، هدى الإتربي، أحمد كشك، مؤمن نور، مريم محمود الجندي، والعمل تأليف هشام هلال ومن إخراج أحمد خالد موسى.

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