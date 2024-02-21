شكرا لقرائتكم خبر عن الجدعنة والشهامة.. البطل الشعبى رهان كسبان فى مسلسلات رمضان 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائما كان الرهان على البطل الشعبى صاحب الجدعنة والشهامة رهان كسبان، وفى السينما المصرية كان دائما البطل الشعبى هو صاحب الإيرادات الكبيرة فى شباك التذاكر، أما فى المسلسلات التليفزيونية فكانت أغلب الأعمال التى تعمقت فى الحارة المصرية والمناطق الشعبية هى الأكثر شعبية وجماهيرية وهى تيمة النجاح لكل نجومها، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية هذا العام تقدم للمشاهد العربى هذه النوعية من الدراما بشكل متنوع عبر 4 مسلسلات يقدمها 4 نجوم يتمتعون بجماهيرية وحب من البسطاء، وهذه المسلسلات الأربعة التى تقدمها الشركة المتحدة تروى لنا حكايات حقيقية من الشوارع والحارات وتقدم لنا الدراما الشعبية برسائل إيجابية ومضامين هادفة، وتناقش أحوال الناس البسطاء وهمومهم، والأهم أن هذه الأعمال تعلي من قيمة الشهامة والجدعنة وتقدم النموذج المثالي لشخصية البطل الشعبي ابن الحارة المصرية.



مصطفي شعبان المعلم

مصطفى شعبان "المعلم"

النجم مصطفى شعبان هو أحد النجوم الذين يملكون جماهيرية شعبية كبيرة فى الوطن العربى كله ويظهر فى مسلسله "المعلم" بشخصية تاجر سمك، وتدور الأحداث المسلسل، حول فكرة صعود شاب بسيط يعمل في شادر السمك، إلى أن يصبح أحد أهم تجار السوق، ويسعى للسيطرة على السوق بشكل تام؛ مما يجعله يواجه صراعات عديدة، ويشاركه البطولة كل من سهر الصايغ، وأحمد بدير، ومنذر رياحنة، وأحمد فؤاد سليم، وهاجر أحمد، وانتصار، وتأليف محمد الشواف، وإخراج مرقس عادل، وبالمناسبة المسلسل ليس له أي علاقة بفيلم "شادر السمك" للفنان أحمد زكي، ربما التشابه الوحيد هو طبيعة المكان نفسه، لكن الأحداث والشخصيات مختلفة تماماً.



احمد العزضي حق عرب

أحمد العوضى "حق عرب"

من الفنانين أيضا الذين أصبح لهم قاعدة جماهيرية الفنان أحمد العوضي الذي قدم عبر عدة أعمال شخصية البطل الشعبي، ويستكمل هذا العام جانبا جديدا من تلك الشخصية المحببة لدي الناس، ويشارك في الموسم بمسلسل "حق عرب"، تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق، وبطولة رياض الخولي، ووفاء عامر، وميرهان حسين، وهذا المسلسل يتناول قصة ذات مضمون عميق ويتعمق في هموم الحارة ويقدم نموذج البطل الشعبي الجدع الذي يحاول استرداد حقه وحقوق كل المظاليم.



امير كرارة من مسلسل بيت الرفاعى

أمير كرارة "بيت الرفاعى"

النجم أمير كرارة يعود للتيمة الشعبية التى قدمها من قبل وكانت بدايات نجاحاته ونجوميته من خلالها، ويقدم لنا "بيت الرفاعي"، ويشارك في بطولته بجانب كرارة كل من أحمد رزق، سيد رجب، تامر نبيل، رحاب الجمل، إيناس كامل، صفاء الطوخى، ميرنا جميل، ملك قورة، محمد لطفى، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، ماجدة منير، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبد الله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه حول تجارة الآثاروما ينتج عنها من صراعات.



مسلسل محارب

حسن الرداد "محارب"

الفنان حسن الرداد أيضا من النجوم الذين لديهم قاعدة جماهيرية، وهو ممثل موهوب قدم في السينما عدة أعمال نالت نجاحا كبيرا، وهو ممثل بالبلدي كده يمتلك "قماشة واسعة"، فلديه القدرة على النجاح فى أكثر من تيمة، وفي هذا الموسم يقدم لنا مسلسل "محارب"، وهو عمل اجتماعي تشويقى شعبي مكون من 30 حلقة، وتدور أحداثه حول شاب قادم من الصعيد ويعيش مع أسرته في القاهرة، وتتغير حياته تماماً بعد وفاة والده حيث يضطر للعمل لإعالة أسرته حتى يكتشف سراً كبيراً يغير مسار حياته، فهو أيضا يقدم لنا سيرة بطل يتحمل الصعاب ويواجه الكثير من المشاكل.

"محارب" بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء ابراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد، وهو من تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى.