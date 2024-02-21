أنوشكا شارما ترزق بطفلها الثاني من فيرات كولي وتختار له هذا الاسم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: رزقت نجمة بوليوود الشهيرة أنوشكا شارما بطفلها الثاني من زوجها نجم المضرب الهندي فيرات كوهلي في 15 فبراير 2024، وقد كشفت عن الخبر بنفسها يوم أمس الثلاثاء في 20 فبراير على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام.

ونشرت النجمة بياناً مختصراً مشتركاً مع زوجها على إنستغرام جاء فيه: “سعادة غامرة وقلوبنا المليئة بالحب، يسعدنا أن نبلغ الجميع أنه في 15 فبراير، رحبنا بطفلنا الصغير أكاي وشقيق فاميكا الصغيرة في هذا العالم! نحن نطلب بركاتك وتمنياتك الطيبة في هذا الوقت الجميل من حياتنا.. نطلب منك احترام خصوصيتنا في هذا الوقت. الحب والامتنان. فيرات وأنوشكا”.

تزوجت أنوشكا شارما وفيرات كولي في عام 2017 في حفل جمع الأهل والأصدقاء في إيطاليا. لقد رحبا بطفلتهما الأولى؛ فاميكا، في يناير 2021. عندما وُلدت فاميكا، أراد الزوجان إخفاء وجهها عن أعين الناس. قال فيرات ذات مرة: “لقد قررنا عدم تعريض طفلتنا لوسائل التواصل الاجتماعي قبل أن تفهمها وتتخذ قرارها بنفسها”. وبالمثل، فقد احتفظ الزوجان بخبر حمل أنوشكا سراً حتى الآن.

وفي الوقت نفسه، على جبهة العمل، ستظهر أنوشكا قريباً في Chakda’Xpress، وهو فيلم سيرة ذاتية للاعب الكريكيت الهندي السابق جولان جوسوامي.

وقد تحدثت شارما العام المنصرم عن رحلتها مع الأمومة وكيف تمكنت من تصوير Chakda Xpress، وهو أول مشروع لها بعد ولادة ابنتها فاميكا، حيث قالت لـGrazia India “لقد جعلتني الأمومة داخلياً شخصاً أكثر ثقة بالنفس- أشعر أنني أكثر ثقة كشخص. إنه شيء حقيقي جداً، رعاية إنسان آخر، ووضع الطفل في المقام الأول في كل شيء. أريد أن أذكر هذا، أنه من المهم جداً أن يكون هذا التواصل مع طفلك. أنا أعمل كثيراً وأفعل كل شيء من أجلها، وأنا أستمتع بالقيام بذلك، لذا فإن الرابطة مميزة جداً. أشعر أنها تتحول إلى فرد آمن”. وأضافت: “أنا سعيدة بذلك”.

ومن المؤكد أن وجود طفل آخر في العائلة الآن سيجلب الكثير من السعادة للنجمة وعائلتها.