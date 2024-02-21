ممثل مصري يطلب المساعدة.. وأشرف زكي يلبيه

ميرنا وليد - بيروت - أعلن الممثل المصري سامي عبد الحليم عن تعرضه لأزمة صحية، وعن ضيق قدرته بتلقي العلاج.

وقال سامي عبد الحليم: "تعبان وبتحرّك بصعوبة، وبنام بصعوبة، دخلت في مرحلة الألم، عندي التهاب أعصاب بسبب السكر، أعصابي الطرفية كلها سايبة، وبتابع مع دكاترة ولكن مفيش تحسّن، مرضي ليه خلايا جذعية في الصين، ولكن مينفعش أسافر لأن ظروفي المادية متسمحش". وأضاف: "أنا خلاص بودّع عندي 77 سنة، كفاية تعبنا من الحياة، اللي بيساعدني في البيت ابني مهند، وبنتي بتودّيني المعهد كل يوم، العلاج الوحيد ليّا إني أمشي وأعمل علاج طبيعي، بس العلاج الطبيعي غالي جداً، الجلسة 400 جنيه، علشان أعمل 10 جلسات محتاج 4000 جنيه، والماديات متسمحش".

ورداً على تصريحاته، أعلنت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الممثل المصري أشرف زكي إستجابته للإستغاثة، وأكد أنه سيساعده للسفر خارج البلاد لتلقي العلاج بعد تعرّضه لأزمة صحية أجبرته على الابتعاد عن الفن لمدة طويلة، كما أنه أكد أنه سوف يتكفّل بكل التكاليف الخاصة بالعلاج.

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