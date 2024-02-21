بعد تفوق "الحريفة" على "أبو نسب".. محمد إمام بتصريح فكاهي

ميرنا وليد - بيروت - بعد تفوق عائدات يلم "الحريفة" بطولة الممثل المصري نور النبوي على إيرادات فيلم "أبو نسب" للممثل المصري محمد إمام، علق الأخير على الموضوع بأسلوب فكاهي طريف.

وشارك محمد إمام الجمهور صورة لشخصيته في الفيلم، وعلق: "الحمد لله "أبو نسب" 50 مليون جنيه إيرادات في مصر". وأضاف: "في نفس الوقت سعيد بتجربة فيلم "الحريفة"، هو فيلم شبابي جميل معمول بحِرفية عالية وأبطاله همّا نجوم المستقبل، مبروك لكل صنّاعه اللي معظمهم أصدقائي، هفوّتلكم المرة دي إنكم عدّتوني في الإيرادات".

وفيلم "أبو نسب" هو بطولة: محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام.

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