أول رد من نانسي عجرم على الإتهامات التي طالتها بعد صورتها مع المدون الإسرائيلي

ميرنا وليد - بيروت - بأول تعليق لها بعد إنتشار صور لها مع مدون إسرائيلي، ردت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بطريقة ذكية على الإتهامات الباطلة التي طالتها.



وكتبت نانسي عجرم عبر حسابها الخاص: "الله يحمي اهلنا بالجنوب و يبعد الحرب عن كل شبر ببلدنا و وطنا العربي".

وكانت قد إنتشرت منذ أيام صور للفنانة اللبنانية نانسي عجرم وهي تصافح مدون سفر إسرائيلي يدعى اتزيك بلاس، وذلك بعد حفل غنائي أحيته نانسي في قبرص.

وبدأت الصحف الإسرائيلية بالترويج للخبر، وذلك في مسعى إسرائيلي لإثارة الرأي العام اللبناني والعربي ضدها.

ونشر الصحافي الإسرائيلي روعي كايس، صورة لـ نانسي عجرم الى جانب المدون الإسرائيلي إتزيك بلاس، وذلك على هامش حفلتها في قبرص، وعلق على الصورة كاتباً، في تقرير تلفزيوني على قناة "كان" الإسرائيلية: "نانسي عجرم والإسرائيليون في حفلات رومانسية لا تنتهي".