ميرنا وليد - بيروت - الفنانة اللبنانية ماريلين نعمان، مغنية وممثلة لمع إسمها في المجالين، فشاركت في العديد من الأعمال نذكر منها فيلم قلتلك خلص عام 2020، مسلسل الزيارة عام 2021 ومسلسل عالحد عام 2022.
كما وأثبتت ماريلين نفسها في عالم الغناء من خلال مشاركتها في برنامج المواهب "ذا فويس" بنسخته الفرنسية، وأبهرت الجمهور بصوتها المميز، بالإضافة إلى عدد من الأعمال التي طرحتها مثل أغنيتها "خمس دقائق" وأغنية "مسافة".
و تطل ماريلين نعمان حالياً في بطولة عمل سينمائي من خلال تقديمها بطولة فيلم جديد من إخراج كارلوس شاهين يحمل إسم "أرض الوهم"، إلى جانب الممثل اللبناني طلال الجردي و الممثل الطفل أنطوان مرعب حرب.
موقع "الفن" تواجد في العرض الأول للفيلم وكان لنا لقاء مع ماريلين نعمان تحدثنا خلالها عن الشخصية التي تقدمها وعن صعوبة الدور و التحضير له، و عن تعاملها مع أنطوان مرعب حرب خلال التصوير، بالإضافة إلى المشاهد الجريئة التي قدمتها خلال في الفيلم، و إذا كان المجتمع اللبناني قد تغير بين زمن أحداث الفيلم وزمننا الحالي، كما وتحدثت عن أعمالها القادمة و عن حبها للوشوم.
التفاصيل في الفيديو المرفق:
كانت هذه تفاصيل خبر خاص وبالفيديو- ماريلين نعمان تعلّق على مشاهدها الجريئة في " أرض الوهم ".. وتكشف عن هدية تلقتها من كارلوس شاهين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.