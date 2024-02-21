نظرًا للإقبال الكبير.. أمسية غنائية ثانية لـ تامر عاشور في الكويت

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الفنان تامر عاشور لأمسية غنائية ثانية في الكويت، بعدالإقبال الجماهيري الكبير على الأولى ونفاد تذاكرها سريعًا.

موعد الليلة الثانية لـ تامر عاشور في الكويت

ومن المقرر أن يقام الحفل الثاني في 2 مارس القادم على المسرح المكشوف في حديقة الشهيد

تفاصيل أغنية هيجيلي موجوع تامر عاشور

كانت أحدث أغاني تامر عاشور من خلال أغنية “هيجيلي موجوع” التي سجلت أكثر من 44 مليون مشاهدة خلال شهر من طرحها عبر “يوتيوب”.

وتقول كلماتها “هيجيلي موجوع.. دموعه ف عينه تعبان ‎هدّيله أسبوع.. هيجي بعديها ندمان ‎هيجيلي ويشوف.. ساعتها انا ناوي على إيه ‎هيجيلي بالخوف.. باين ف كلامه وعينيه ‎هيشوف وش تاني منّي ياريت مايشوفوش ‎معقول لما يجي بعد أذاه ما اوجعوش ‎ده انا ناوي لو فاق.. ماسيبش كلام ماقولهوش ‎هيغيب يروح فين.. فيه مين ناس راحو وماجوش ‎مسكين و غلبان.. ‎قالولي بعديك خلاص ضاع ‎اة ياعيني عشمان.. قولوله خلصانة ‎ب وداع ‎وهيجي ويروح.. لكن ع الفاضي ‎ومفيش ‎الصورة بوضوح .. بقت بيموت وانا بعيش ”



أغنية تامر عاشور عديت

كانت أحدث الإصدارات الغنائية لـ تامر عاشور من خلال عديت، والتي حققت أكثر من 730 ألف مشاهدة عبر "يوتيوب، من كلمات تامر حسين، ألحان غريب، توزيع توما.

وتقول كلماتها “عديت... جنبى اتمنيت.. ربى يجّمعنا وتبقى شريكى ف حُضن وبيت ذهول ...حالة ذهول قلت اللى عندى وانت ياللا ياللا قول مستنى ايه ..بقى قلبي خلاص ..لقا اللى أنا نفسى أهِنن فيه واللى اداديه.. كده ايه الضحكة دى ..ايه ده ؟ وفيها بقى لا أخفيها ياللا جنانى بيك عدىّ الخيال إفتح ( قوسين) .. وأكتبنى معجب حاله حال والنبى فيه كده جمال والاقى فين خلصت أى كلام يتقال واصلك إبهارى ؟ يامزُود ناري دوست على زُرارى وأنا شارى بوكيه ورد مديك مُفتاحى ومسلمِ روحى ده أنت إستفتاحى يا غزال ع الأرض”.