صلاح عبدالله يمازح عمرو دياب: "الهضبة والجبل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

شارك الفنان صلاح عبدلله صورة له برفقة النجم عمرو دياب من حفل "ليالي سعودية مصرية"، الذي أقيم يوم الأحد الماضي بدار الأوبرا المصرية تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني.

ونشر "صلاح"، صورًا تجمعه بالهضبة عمرو دياب عبر حسابه الرسمي بموقع "X": "الهضبة والجبل، ولا".

وأحيا حفل "ليالي سعودية مصرية" كل من محمد منير وشيرين عبدالوهاب وماجد المهندس.

وجاءت تعليقات من المتابعين، كالتالي: "أنت الجبل واقف ولا هزك ريح، منورين الدنيا، حضرتك جبل ألماس، يا جبل ما يهزك هضبة".

وأقيم الحفل تحت رعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية وبالتنسيق مع وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، ويقام وسط استعدادات صوتية ومرئية حديثة للاستمتاع بتجربة غنائية مختلفة.

ودشن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA)، صندوق Big Time، لرفع جودة المحتوى العربي في إنتاج وتوزيع وصناعة الأفلام، والتي يشارك فيها كبار نجوم الفن في الوطن العربي.

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