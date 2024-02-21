شكرا لقرائتكم خبر عن هانى فرحات: الليالى المصرية السعودية تخلق تكاملا وتعاونا بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الموسيقار هانى فرحات عن فخره وسعادته بالنجاح الكبير الذى حققته أولى الليالى المصرية السعودية، التى أقيمت بدار الأوبرا المصرية بحضور وزيرة الثقافة نيفين الكيلانى، والمستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه، وسط تواجد فنى ضخم ودعم من هيئة الترفيه والمستشار تركى آل الشيخ صاحب مبادرة التعاون الذى سيساهم فى مزيد من الرقى والتقدم للفن العربى، لأن مصر والسعودية بلد واحد وتعاونهما يقود العالم العربى لأعمال فنية عالمية لأنهما يمتلكان كل الإمكانيات.

وأكد فرحات أن المفاجآت ستكون كبيرة خلال الفترة المقبلة فى كل المجالات الفنية.

وتابع: شرف لى أن أتواجد فى هذه الليلة على المسرح مع محمد منير، وما شاهدته الليلة يبشر أننا سنقدم أعمالا عالمية، وشرفت أن محمد منير طلب منى الصعود معه على المسرح، لأنه نجم استثنائى، وإصراره على الغناء رغم ظروفه الصحية وكسر يده صباح يوم الحفل يؤكد أن الجميع لدية رغبة فى مواصلة العمل لإنجاز مشروعات فنية استثنائية.















