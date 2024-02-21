شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان 2024.. دنيا المصرى تكشف تفاصيل دورها فى "حق عرب" و"بيت الرفاعى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة دنيا المصرى فى دراما رمضان المقبل 2024 من خلال مسلسلين، الأول هو "حق عرب" بطولة أحمد العوضى، والثانى "بيت الرفاعى" للنجم أمير كرارة والعملين مقرر عرضهما على شاشات المتحدة خلال شهر رمضان، وكشفت دنيا فى تصريحات صحفية اليوم الأربعاء عن تفاصيل مشاركتها فى المسلسلين.

وقالت دنيا المصرى إنها تجسد فى "حق عرب" شخصية سميحة وهى فتاة شعبية وابنة رياض الخولى في الأحداث، والشخصية حقودة وشريرة لأبعد الحدود "شيطانة" بمعنى الكلمة، مشيرة إلى أنها تعتبر هذا الدور سيكون نقلة كبيرة بالنسبة لها وتعتبره من أهم الأدوار التي قدمتها خلال مشوارها الفني.

مسلسل "حق عرب" يشارك فى بطولته أيضا: دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، إبراهيم السمان، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.



دنيا المصرى فى حق عرب

وتابعت دنيا المصرى أنها تظهر فى مسلسل "بيت الرفاعى" بدور "داليا" زوجة أحمد رزق، موضحة أن الشخصية مركبة وبها تفاصيل كثيرة جداً نظراً لتداخلها وسط الصراعات الدائرة في عائلة الرفاعى، مؤكدة أهمية التجربة بالنسبة لها خاصة بالعمل مع أحمد نادر جلال والنجم أمير كرارة لأول مرة.

مسلسل "بيت الرفاعى" بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، تامر نبيل، دنيا المصرى، رحاب الجمل، إيناس كامل، صفاء الطوخى، ميرنا جميل، ملك قورة، محمد لطفى، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، ماجدة منير، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبد الله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.



دنيا المصرى فى بيت الرفاعى

يذكر أن دنيا المصرى يعرض لها حالياً مسلسل "بين السطور" على قناة ON، والعمل مأخوذ من فورمات كورى، وهو معالجة درامية وإشراف على الكتابة نجلاء الحديني، وتطوير ورشة سرد وإخراج وائل فرج، وبطولة صبا مبارك، أحمد فهمى، محمد علاء، سلمى أبو ضيف وليد فواز، ناردين فرج، باسل الزارو، على الطيب، عمرو جمال، سلوى محمد على، محمد الصاوى.