نادر أبو الليف يهاجم هؤلاء الفنانين :"إذا لم تستحِ فافعل ما شئت"

ميرنا وليد - بيروت - شارك الفنان نادر أبو الليف صورة لبوستر ألبومه الذي يحمل عنوان "سلف ودين" الذي صدر عام 1994، وهاجم الفنانين الذين عملوا معه في بداية مسيرتها ونكروا جهوده في مساعدتهم لوصولهم للنجاح الذي حققوه اليوم.



وكتب: "أتمنى النظر في تاريخ نزول ألبوم "سلف ودين"، وأسماء المؤلفين اللي كنت بتعاون معاهم وباخد منهم أغاني، وكنت بساعدهم وبمد إيدي ليهم، وبقدّمهم للساحة الفنية". وأضاف: "بظهرهم وبعرفهم للجمهور للأسف، وحالياً بينكروا الجميل، وبيقولوا إنهم كانوا شغّالين مع مطربين هابطين، وللأسف مع احترامي للي بيقول الكلام الفارغ ده، لولا الناس اللي حضرتك كنت بتشتغل معاهم واتعرفت على ملحنين عن طريقهم، مكنش حدّ عرفك، ولا سمع عنك، حتى في البوتاغاز وكان زمانك بتألف جوا الحمّام مع نفسك ولنفسك".

وختم: "اللي بيحترم بيحترم نفسه، ولكن إذا لم تستحِ فافعل ما شئت، وكل واحد معدنه بينضح وبيدل عليه، وتربيته كمان بتبان لأن الجمهور المحترم بيفهم، وبيعرف، وبيحس، ومش هقول غير الله وكيلي وهيجبلي حقي وحسبي الله ونِعم الوكيل، وربّي قادر على كل شيء وحقي رب العرش هيجيبه ليا قريب بأمر الله تعالى... حبيت بس أعرف السادة المتابعين، وأوضّح الصورة كاملة، وأتمنى النظر في صورة الألبوم، والنظر في تاريخ نزوله، ومعرفة ظهور المؤلف سنة كام، وتعرفوا مين سبب وجوده في الساحة الفنية، بالمناسبة ده أنا نادر أنور، قبل ما تبقى شهرتي أبو الليف، ده للعلم فقط لا غير ولكم جزيل الشكر والتقدير والاحترام. تحياتي".