ميرهان حسين تتعرض للسرقة

ميرنا وليد - بيروت - تعرضت الممثلة المصرية ميرهان حسين لحادثة سرقة وألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على العمال المتهمين بسرقة مجوهرات وأموال من داخل حقيبتها.

وكانت ميرهان قد تركت حقيبتها داخل شقتها حيث كانوا العمال يعملون فيها وهي في منطقة المقطم في مصر، وتم تحرير محضر، وجاري العرض علي النيابة العامة للتحقيق .

وأحدث أعمال ميرهان مسلسل "حق عرب" الذي سيعرض في شهر رمضان المقبل وهو من بطولة أحمد العوضي، ورياض الخولي، ووفاء عامر، ووليد فواز وغيرهم، وهو من تأليف محمود حمدان ومن إخراج إسماعيل فاروق.

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