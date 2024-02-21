همس فكري تُحيي ختام مرحلة نصف النهائي في " المعلقة " .. ومن تأهل من الشعراء ؟

ميرنا وليد - بيروت - في متابعة لبرنامج "المعلقة" الذي يعرض على قناة الثقافية وMBC1، فقد وصل إلى مرحلة نصف النهائي حيث تنافس خلال الحلقة على الهواء مباشرةً 9 شعراء، ثلاثة عن كل فئة من الفئات الشعرية الثلاث، الحر ، النبطي، والفصيح.

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أحيت الحلقة على المسرح، نجمة الموسم الأول من برنامج "سعودي آيدول" همس فكري، فيما أعلن في ختام الحلقة عن أسماء الشعراء المتأهلين إلى النهائي.

وفي هذا السياق، فاز عن فئة الشعر الحر كل من ابراهيم مبارك، ومحمد التركي اللذان انتقلا إلى النهائي، فيما حصل محمد غازي على المركز الثالث مغادراً البرنامج مع مبلغ 250 ألف ريال سعودي.

وعن فئة الشعر النبطي فاز كل من عبد المجيد الذيابي وصالح النشيرا وانتقلا إلى النهائي، فيما حصل مطلق بن شوية على المركز الثالث وغادر البرنامج مع 250 ألف ريال سعودي.

وعن فئة الشعر الفصيح فاز كل من جاسم الصحيّح، ودخيل الخليفة وتأهّلا إلى النهائي، فيما حصل زكي العلي على المركز الثالث وغادر البرنامج مع 250 ألف ريال سعودي.

جدير بالذكر أنه خلال الحلقة قدمت الفنانة همس فكري أغنية خاصة للبرنامج من الشعر العباسي بعنوان "بيني وبينك" للشاعر الخبز أرزي، لحنها يزيد الخالد ووزّعها عمر صباغ.

يعرض برنامج "المعلقة" على قناتَي الثقافية وMBC1 كل اثنين، تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت السعودية.