يوم التأسيس 2024| قائمة الفعاليات الغنائية والنجوم المشاركة

ياسر رشاد - القاهرة - تستقبل المملكة العربية السعودية خلال الأيام المقبلة، احتفالاً وطنيًا بيوم التأسيس الذي يصادف الـ 22 من فبراير من كل عام

تفاصيل احتفالات يوم التأسيس السعودي 2024

تقام حفلات يوم التأسيس الغنائية على مدار ليلتي 21 و 22 فبراير مع نجوم الغناء الخليجي، بجانب بعض العروض الثقافية والمسرحية.

الليلة الأولى مع فؤاد عبد الواحد وعبد الله المانع

ومن المقرر ان تقام الأمسية الغنائية الأولى مع الفنان فؤاد عبد الواحد والفنان عبد الله المانع، الليلة، على مسرح أبو بكر سالم بقيادة المايسترو محمد خميس.

الليلة الثانية مع ماجد المهندس وداليا مبارك

والليلة الثانية مع الفنان ماجد المهندس والفنان داليا مبارك، غدًا الخميس 22 فبراير على مسرح أبو بكر سالم، تم طرح التذاكر الخاصة باحتفالات يوم التأسيس عبر الموقع الإليكتروني الخاص بها

يوم التأسيس، هو مناسبة رسمية معترف بها في المملكة العربية السعودية، يتزامن مع الذكرى السنوية لتأسيس الدولة السعودية الأولى بواسطة الإمام محمد بن سعود رحمه الله تعالى.

أجو اء الاحتفال في المملكة بيوم التأسيس 2024

وتستعد أغلب مناطق المملكة العربية السعودية في هذا اليوم لهذه المناسبة المميزة، حيث تقام العروض الضوئية وغيرها العديد من مظاهر الاحتفال بيوم التأسيس السعودي.

بجانب الحفلات الغنائية في يوم التأسيسـ تقام ليالي التأسيس وفعالية سيمفونية البداية، واللتان تتضمنا الآتي:

فعالية ليالي التأسيس: وهي إحدى مظاهر الاحتفال بيوم التأسيس في الرياض، وفيها يتم القيام بأمسية شعرية داخل إطار الاحتفالات بهذا اليوم المميز، حيث يتم الجمع بين الشعر والغناء، إلى جانب مجموعة من اكبر المطربين والشعراء السعوديين، بالإضافة إلى معرض لديوان الوطن.

فعالية سيمفونية البداية: وتعد هذه الفعالية من الفعاليات المميزة التي تشهدها سماء العاصمة الرياض، إذ تحتفي من خلالها وزارة الثقافة عبر تقديم لوحات تاريخية وموسيقية وثقافية وفنية، إلى جانب مشاركة الفرق الموسيقية الوطنية.

انطلاق الاحتفال بيوم التأسيس السعودي 2024

ويأتي الاحتفاء بهذه الذكرى، بعد أن أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمرًا ملكيا في يناير الماضي يقضي باعتبار 22 فبراير من كل عام يوما للتأسيس، ليتم الاحتفاء بتلك المناسبة للمرة الأولى وسط عدد ضخم من الحفلات والفعاليات التي تجوب أرجاء المملكة.



