شاهد سارة مهند تخطف الأنظار بالزي التراثي لأهل المدينة المنورة

شاركت التيك توكر السورية سارة مهند في احتفالات يوم التأسيس بارتدائها الزي التراثي لأهل المدينة المنورة، معبرة عن إعجابها الكبير به.

وظهرت سارة في مقطع فيديو وهي ترتدي الزي التراثي للمدينة المنورة.

وعبرت سارة عن إعجابها الشديد بالزي، قائلة: “مرة فخم ويجنن بفكر لمن أتجوز ألبس كذا.”

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