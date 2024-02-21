بالفيديو: وزير الإعلام السابق يكشف سبب منع بث أغنية محمد عبده يا أبو شعر ثائر

كشف وزير الإعلام السابق جميل الحجيلان عن سبب منعه لبث أغنية “يا أبو شعر ثائر” للفنان محمد عبده في الإذاعة.

وقال الحجيلان في برنامج تلفزيوني على قناة العربية، إن الأغنية كتبها الأمير عبد الله الفيصل، وتم بثها دون علمه بينما كان في إجازة.

وأضاف الحجيلان أنه عندما عاد من إجازته سمع الأغنية بالصدفة، واستوقفته كلمة “يا أبو شعر ثائر”.

وأوضح الحجيلان أنه طلب بوقف بث الأغنية، فجاء له خطاب من الأمير عبد الله الفيصل يستفسر عن سبب المنع.

فرد الحجيلان على الأمير عبد الله الفيصل بأن كلمة “شعر ثائر” لها إيحاءات غير مقبولة، لذلك تم منع بث الأغنية.

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