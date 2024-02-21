وثّق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي إطلالة مشهورة سناب شات غناتي القحطاني بمناسبة يوم التأسيس.

وظهرت غناتي في الفيديو مرتديةً الزي السعودي التراثي، وهي تستعد لقيادة السيارة.

ويُشار إلى أن المملكة العربية السعودية تحتفل بيوم التأسيس في الثاني والعشرين من فبراير من كل عام، تخليدًا لذكرى تأسيس الدولة السعودية الأولى على يد الإمام محمد بن سعود عام 1727م.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد مشهورة سناب غناتي القحطاني تخطف الأنظار بإطلالتها للاحتفال بيوم التأسيس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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