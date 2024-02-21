شاهد عبير سندر وأطفالها وزوجها البريطاني يشاركون بيوم التأسيس

شاركت عارضة الأزياء عبير سندر وزوجها البريطاني ليام في الاحتفال بيوم التأسيس، حيث ظهرت عبير سندر مع أطفالها وزوجها البريطاني مرتدين أزياء تقليدية ويتناولون الطعام الشعبي للاحتفال بهذه المناسبة.

ويحتفل اليوم الخميس 22 فبراير المملكة بيوم التأسيس، وهو يوم يرمز إلى العمق التاريخي والحضاري والثقافي للسعودية، حيث قام الإمام محمد بن سعود بتأسيس الدولة السعودية الأولى في عام 1139 هـ / 1727 م.

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