أطلت الإعلامية الكويتية نهى نبيل برفقة ابنتها “دانة” في أول ظهور إعلامي للأخيرة، حيث خطفت نهى الأنظار بإطلالتها الشبابية إلى جانب ابنتها التي بدت بنفس طولها.

ونشرت نبيل مقطع فيديو لها مع ابنتها على مواقع التواصل الاجتماعي معلقة: “أشتاق لوجودها بجانبي، طبيعي إني أحس بالأمان معاها كأنها هي أمي، ربي يحفظك ويحميك يا دانتي”.

في سياق منفصل، واجهت نهى نبيل انتقادات من قبل متابعين بعد حديثها عن استغلالها التعليقات المسيئة في حقها بهدف “التربح المادي”.

حيث صرحت أن “لديها محامياً مخضرماً كان موكلاً بتتبع التعليقات المسيئة بحقها لرصدها، ثم رفع قضايا ضد المسيئين”.

وأضافت أنها شعرت لاحقاً بالذنب، وأنّ “الأموال التي تحصلت عليها من وراء ذلك (حرام)”، معتبرة أن معظم المسيئين لا يقصدون بالفعل الإساءة.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد أول ظهور إعلامي لـ دانة ابنة نهى نبيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.