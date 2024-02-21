شاهد أضوى العسيري بإطلالة تراثية ساحرة في احتفال يوم التأسيس

أطلت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي أضوى العسيري بإطلالة ساحرة في احتفال يوم التأسيس.

وارتدت العسيري عباءة من اللون الأسود بها رسومات تراثية قديمة.

وتزينت بمشغولات ذهبية زادتها جمالاً وجاذبية.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع إطلالة أضوى، مشيدين بجمالها الساحر بالملابس التراثية.

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