بالفيديو: وفاة تيك توكر مغربية بعد صراع مع السرطان يحزن نشطاء التواصل

أثارت وفاة التيك توكر المغربية شيماء بن سعيد، حزنًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، لتنتهي بذلك قصة حب مؤثرة تابعها ملايين المغاربة.

وكانت القصة الجميلة تجمع بين المؤثر المغربي نور الدين إبراهيمي، المعروف بـ”نوري”، وزوجته شيماء بن سعيد، وكانا يشاركان متابعيهما بكل تفاصيل رحلتهما المشتركة وتجاربهما المرحة. ولكن، انتهت القصة بوفاة شيماء بعد صراع مع مرض سرطان الدم.

بعد زواجهما في يوليو/تموز 2023، أُصيبت شيماء بالمرض الخبيث وظل زوجها يشارك كل لحظات الدعم في رحلتها الصعبة مع متابعيهما على منصات التواصل الاجتماعي مثل “إنستغرام” و”تيك توك”، ولكنها للأسف فارقت الحياة.

وتوفيت شيماء بن سعيد يوم الاثنين الموافق 19 فبراير 2024 في الإمارات العربية المتحدة بعد معركة مع سرطان الدم. ونشر زوجها الناشط المغربي تغريدة قال فيها: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. رحمك الله زوجتي الطاهرة بعد معاناة مع مرض السرطان. توفيت المرحومة زوجتي، أدعو لها بالرحمة. أختكم في الله، تقيم في دولتنا وليس لها سوى زوجها. نرجو أن تكونوا لها إخوة وأن تحضروا الصلاة في مسجد حمودة بن علي العجمي والدفن في الفوعة”.

شيماء بن سعيد هي تيك توكر مغربية، وُلدت في عام 1996 في الدار البيضاء، المغرب. درست في المعهد العالي للموسيقى في الرباط، وشاركت في برنامج “ذا فويس” عام 2022 وحصلت على المركز الثالث. كما أنها مؤثرة على منصة “تيك توك”، حيث تشارك العديد من مقاطع الفيديو المضحكة والمسلية، ويتابعها أكثر من مليون ونصف المليون متابع. وكانت متزوجة من الناشط المغربي نور الدين.

من الجدير بالذكر أن المرض ظهر على شيماء بعد فترة من زواجها، وبدأت رحلة العلاج منذ عدة أشهر، ورافقها زعتها زوجها نوري حتى وفاتها في 19 فبراير 2024.