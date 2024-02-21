منى واصف وسلمى المصري وغيرهما من الممثلات ينعينَ الراحلة ثناء دبسي بكلمات مؤثرة

ميرنا وليد - بيروت - نعى عدد من الفنانين والممثلين السوريين، الممثلة السورية الراحلة ثناء دبسي، زوجة الممثل السوري سليم صبري، والتي توفيت أمس الثلاثاء، عن عمر يناهز الـ 83 عاماً.



وعبر الفنانون والممثلون، عن حزنهم الكبير بسبب وفاة ثناء دبسي، وإستذكروا مسيرتها الفنية، التي لا تزال محفورة في الذاكرة.

وكتبت الممثلة منى واصف: "حزينة بفقدانك أيتها الطيبة والدافئة …وقبلة أطبعها على جبينكِ وعلى يديكِ الرقيقتين … السيدة الكبيرة ثناء دبسي لروحك الحب والسلام ولعائلتك ولنا العزاء والصبر …ثناء دبسي أحبك جدا".

الممثلة سلمى المصري قالت: "الحبيبة الغالية على قلبي وقلب الجميع ثناء دبسي في ذمة الله. خبر رحيلك موجع. فنانة وإنسانة بغاية الرقي حنونة وطيبة وقامة فنية لا تعوض. كان إلي الشرف إني كون معك من طفولتي وكنتي تخافي علي وتوصليني عالبيت إنتي والغالي على قلبي الأستاذ سليم صبري، وآخر لقاء كان بيناتنا ببنات العيلة كنت شوف فيكي الأم والأخت والصديقة. الله يرحمك ويجعل مأواكي الفردوس الأعلى من الجنة. عزائي للغالي سليم صبري وللغالية ريم ولثائر وللحبيبة والصديقة يارا الله يصبر قلبك ياحبيبتي. وعزائي للغالي ماهر صليبي وللوسط الفني ولجميع الزملاء. رح تبقي بقلوبنا ياحبيبتي".

الممثلة نادين خوري كتبت: "الفنانة القديرة ثناء دبسي، كم من الحزن الكبيرا لذي يقبض على القلب في هذا الخبر المؤلم… مع بداية طريقي الفني… كانت توجهني بمحبة وعناية.. لم تبخل عليّ بالنصائح … أستاذتي…الرحمة لروحك.. خالص العزاء لزوجها الفنان سليم صبري.. ولأولادها وأقربائها.. وللوسط الفني…. إنا لله وإنا إليه راجعون".

أما الفنانة أمل عرفة فقالت: "لا عزاء يكفي عندما تغيب هذه السيدة.. لم أرَ فيها خلال كل مرحلة التقائي بها إلا النبل والأخلاق الرفيعة والحنية الحقيقية.. عزائي الكبير لزوجها أستاذنا سليم صبري.. لابنتها رفيقة الايام الحلوة والاكتشاف والدهشة الفنانة يارا صبري ولأخوتها جميعاً ولخالتهم السيدة ثراء دبسي إذن…. رحلت الراقية ثناء دبسي الحزن كبير جداً .. أتمنى لك رحمات واسعة تستحقينها من رب الوجود.. وداعاً…..ثناء دبسي".