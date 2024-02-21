في أقل من 24 ساعة على طرحها.. "خدي الغمرات" لـ بلقيس و مروان خوري تحقق هذه الأرقام

ميرنا وليد - بيروت - تحقق الفنانة اليمنية بلقيس نجاح كبير في أحدث أعمالها و التي غنتها ديو مع الفنان اللبناني مروان خوري، وهي أغنية "خدي الغمرات"، من كلمات وألحان مروان خوري، توزيع موسيقي وميكس داني خوري، وتم تصوير الأغنية على شكل فيديو كليب، تحت إشراف المخرج بهاء خداج.



وتلاقي الأغنية رواجاً كبيراً بين المتابعين.

أغنية "خدي الغمرات" تحقق أرقام مميز حيث وصلت المشاهداتعلى الكليب إلى 363 ألف و 527 مشاهدة و ذلك في أقل من 24 ساعة على طرحها.

وكانت علقت بلقيس على تعاونها مع مروان خوري، في "خدي الغمرات"، وقالت: "بكيت خلال تسجيل الأغنية لأنها ذكرتني بعلاقة خلصت، وأكيد الفيديو كليب هينزل على الفالنتين".

جاءت تصريحات بلقيس في لقاء تلفزيوني معها.