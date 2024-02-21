شذى حسون تتحدث عن "الحبيب الوحيد" .. فمن هو؟

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة العراقية شذى حسون صورة لها عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بدت في غاية الجمال واختارت إطلالة باللون البنفسجي الفاتح وعلق على الصورة مشيرة الى ان الحبيب الوحيدة لكل إبنة ليس إلا والدها وكتبت : "و يبقى الأب الحبيب الوحيد التي تتمنى ابنته أن يبقى بجانبها و لو أحبها أهل الارض جميعا"

يذكر أن شذى كانت قد طرحت أمس أغنيتها الجديدة "كان واضح" وقد صورتها على طريقة الفيديو كليب من كلمات سمر البحرينية، ألحان وتوزيع موسيقي عبدالله عبدالمجيد، وتم تصوير كليب الأغنية في دبي، تحت إدارة المخرج عادل سرحان.

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