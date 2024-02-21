أول تعليق من رامي صبري بعد حفل "ليالي سعودية مصرية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

علق الفنان رامي صبري على حفل "ليالي سعودية مصرية" والذي أقيم مساء الأحد الماضي بدار الأوبرا المصرية تحت رعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ووزيرة الثقافة المصرية دكتورة نيفين الكيلاني.

وكتب "صبري" عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام": "أنا أكتر الحاجات اللي عجبتني جدا ولفتت نظري في الليلة السعودية المصرية اللي اتعملت في الأوبرا، إنها اتعملت في 48 ساعة".

وتابع: "ده بجد في الحفلات شيء صعب جدا جدا، "بنش مارك" أخويا محمد زكي وحبيبي عمو زكي عملوا شغل كبير جدا وتعب ومجهود وأفكار وتنظيم لا يوصف".

وأضاف: "بجد براڤو بنش مارك، وكل العاملين فيها أسطورة حقيقة في المنطقة العربية، أكيد ميحصلش كل ده إلا بدعم أخونا وحبيبنا الغالي أبو ناصر معالي المستشار تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه، شكرًا على اليوم الجميل اللي شرفتونا فيه".

وكان رامي صبري أصدر ألبومه الجديد "النهايات أخلاق"، المكون من 12 أغنية، منها: "بين الحيطان"، "كل سنة"، "مبسوط يا بعد"، "بحكي عليكي"، "النجومية"، "جت سليمة"، "أمان يا قلبي"، "ليك غلاوة عندي"، "حلفتك بالليالي"، و"جامد"

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