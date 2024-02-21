سيف عريبي يكشف موعد طرح فيلم "الغربان" لعمرو سعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

يستكمل المخرج ياسين حسن بتصوير أحداث فيلمه الجديد “الغربان” والذي يلعب بطولته الفنان عمرو سعد، لإنهاء تصويره قبل انطلاق شهر رمضان المقبل والدخول في إجازة موسم عيد الفطر

وأكد سيف عريبي منتج العمل في بيان صحفي، أن العمل يعد واحد من أضخم إنتاجات السينما العربية، لما فيه من تفاصيل مميزة من أدوات وأماكن تصوير ومشاركة نجوم كبار خلال أحداث العمل.

وأشار سيف عريبي أن العمل تم تصويره في ٣ دول مختلفة هي مصر، والإمارات وروسيا.

كما أعرب عن سعادته بالتعاون مع الفنان عمرو سعد الذي يقدم دور البطولة بالفيلم بجانب عدد كبير من النجوم بالإضافة إلى وجود عدد من ضيوف الشرف.

وعن موعد الانتهاء من تصوير الفيلم وموعد عرضه قال عريبي: "الفيلم من المنتظر الانتهاء من تصويره خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث يتبقى له أسبوعين وينتهي تصويره تمامًا ليدخل مخرجه في مراحل الجرافيك والمونتاج، على أن يتم عرضه في صيف 2024".

فيلم "الغربان" تدور أحداثه في إطار من الأكشن والتشويق، في أربعينيات القرن الماضي وبالأخص عام 1942 خلال الحرب العالمية الثانية

فيلم "الغربان" بطولة: عمرو سعد، مي عمر، محمد علاء، أسماء أبو اليزيد، ماجد المصري، عبدالعزيز مخيون، صفاء الطوخي، ومن إخراج ياسين حسن.