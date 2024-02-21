رمضان 2024.. صور جديدة لـ أسماء جلال وهشام ماجد من كواليس مسلسل "أشغال شقة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يتعاون الفنان هشام ماجد مع الفنانة أسماء جلال لأول مرة في بطولة مسلسل "أشغال شقة"، الذي من المقرر عرضه في رمضان 2024.

ويتكون المسلسل من 15 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، وهو من تأليف شيرين وخالد دياب، وإخراج خالد دياب، ويعد التجربة الكوميدية الأولى للفنانة أسماء جلال.

ويواصل فريق العمل استكمال التصوير، بالتزامن مع اقتراب الموسم الرمضاني، وكانت أسماء جلال قد شاركت متابعيها بمقطع فيديو عبر حسابها بموقع إنستجرام من كواليس "أشغال شقة"، إذ ظهرت برفقة الفنان هشام ماجد، وهما يؤديان بعض الحركات الطريفة.

جدير بالذكر أن أسماء جلال شاركت في رمضان ٢٠٢٣ بمسلسل الهرشة السابعة، بطولة أمينة خليل، محمد شاهين، علي قاسم، عايدة رياض، ومجموعة كبيرة من الفنانين، إخراج كريم الشناوي.