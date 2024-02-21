هاني فرحات: سعيد بنجاح أولى ليالي سعودية مصرية والتعاون سيقود العالم العربي لأعمال عالمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعرب الموسيقار هاني فرحات عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققته أولى ليالي سعودية مصرية التي أقيمت بدار الأوبرا المصرية، قبل يومين، بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني والمستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية.

وأشاد هاني في بيان صحفي بالتواجد الفني الضخم الذي شهده الحفل، مؤكدا أن التعاون بين البلدين سيساهم في مزيد من الرقي والتقدم للفن العربي، مضيفا "مصر والسعودية بلد واحد وتعاونهما يقود العالم العربي لأعمال فنية عالمية لأنهما يمتلكان كل الامكانيات".

وأكد فرحات أن المفاجآت ستكون كبيرة خلال الفترة المُقبلة في كافة المجالات الفنية، وتابع "شرف لي أن أتواجد في تلك الليلة على المسرح مع الفنان محمد منير، وما شاهدته في الليلة يبشر اننا سنقدم أعمالا عالمية، وشرفت أن محمد منير طلب مني الصعود معه على المسرح لأنه النجم الاستثنائي وإصراره على الغناء رغم ظروفه الصحية وكسر يده صباح يوم الحفل، يؤكد أن الجميع لديه رغبة في مواصلة العمل لإنجاز مشروعات فنية استثنائية".

جدير بالذكر أن الحفل شهد تواجد عدد كبير من نجوم الفن والإعلام، بينهم: الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، يسرا، عمرو دياب، إلهام شاهين، ليلى علوي، منة شلبي، كريم عبدالعزيز، صلاح الشرنوبي، كريم محمود عبدالعزيز، يوسف الشريف، محمد عبدالرحمن، دينا الشربيني، بيومي فؤاد، محمد فؤاد، سيمون، مصطفى قمر.

كما تواجد عمرو مصطفى، الإعلامية لميس الحديدي، الإعلامية منى الشاذلي، آمال ماهر، مي فاروق، نادية الجندي، سميحة أيوب، أشرف عبدالباقي، رامي إمام، غادة عادل، إسعاد يونس، عمرو يوسف.