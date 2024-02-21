هنادي مهنا تعلق عن مشاركتها مع يحيى الفخراني في "عتبات البهجة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة هنادي مهنا متابعيها، صورة لها برفقة النجم يحيى الفخراني، من كواليس مسلسل "عتبات البهجة"، الذي سيتم عرضه في رمضان 2024.

ونشرت هنادي الصور، على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت قائلة: "الحلم أصبح حقيقة".

يذكر أن مسلسل، "عتبات البهجة" معالجة درامية لـ مدحت العدل وإخراج مجدي أبو عميرة، إنتاج جمال العدل، والمسلسل عن رواية للكاتب إبراهيم عبدالمجيد، بطولة الفنان يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبدالله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، سماء إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي.

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