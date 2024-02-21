محمد إمام يحتفل بوصول فيلمه "أبو نسب" لـ 50 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

احتفل الفنان محمد إمام بفيلمه الجديد "أبو نسب"، الذي حقق نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه في السينمات.

ونشر إمام، بوستر الفيلم على حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلق قائلًا: "الحمدلله، أبو نسب 50 مليون إيرادات في مصر، وفي نفس الوقت سعيد بتجربة فيلم الحريفة فيلم شبابي جميل، معمول بحرفية عالية وأبطاله هما نجوم المستقبل، مبروك لكل صناعه اللي معظمهم أصدقائي، هفوتلكم المرة دي إنكم عدتوني في الإيرادات".

"أبو نسب" تأليف أيمن وتار، إخراج رامي إمام، بطولة محمد إمام، ماجد الكدواني، ياسمين صبري، حاتم صلاح، علاء مرسي، هالة فاخر، وفاء عامر، محمد لطفي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.

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