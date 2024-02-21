شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسلات رمضان 2024.. غادة عبد الرازق تصور مشاهد ديكور منزلها فى "صيد العقارب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصور حاليا النجمة غادة عبد الرازق مشاهدها فى الديكور الأساسى بمنزلها فى مسلسلها الجديد "صيد العقارب"، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، حيث يستغرق التصوير يومين ويعود فريق العمل إلى الديكورات الأخرى لباقى فريق المسلسل، حيث انتهت أسرة المسلسل من تصوير ما يقرب من 60% من العمل حتى الآن.

وروجت الصفحات الخاصة بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لبوستر مسلسل صيد العقارب بطولة النجمة غادة عبد الرازق، وعلقت قائلة: البوستر الرسمى لمسلسل صيد العقارب للنجمة غادة عبد الرازق، انتظروه فى رمضان شهر الفرحة على شاشات المتحدة.

مسلسل "صيد العقارب" من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، بطولة رياض الخولي وسيمون ومحمد علاء وأحمد ماهر، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مى القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح، ونخبة من النجوم، ومن إخراج أحمد حسن، وإنتاج فينومينا، منتج فنى مصطفى الغزولى، برديوسر محمد سليمان.