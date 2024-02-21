شكرا لقرائتكم خبر عن غادة عبد الرازق ورياض الخولى من صداقة ونسب إلى عداوة فى "صيد العقارب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم النجمة غادة عبد الرازق دراما اجتماعية تشويقية فى مسلسلها الجديد "صيد العقارب"، الذى تواصل تصويره حالياً للعرض على شاشات المتحدة خلال شهر رمضان المقبل 2024، حيث تدور الأحداث بين عائلتين الأولى هى عائلة ضرغام وكبيرهم أحمد ماهر، والثانية عائلة الغول وكبيرهم رياض الخولى.

وخلال أحداث المسلسل تكون بين عائلتى ضرغام والغول علاقة صداقة كبيرة ونسب، إلا أن هذه الصداقة تتحول إلى عداوة كبيرة وتدخل العائلتان فى صراعات كبيرة تقودها غادة عبد الرازق بسبب أمور تطورت بينهما وتسببت في مشاكل، وذلك فى إطار مثير ومشوق.

وصرحت غادة عبد الرازق، لـ"الخليج 365"، أن المسلسل يحمل العديد من المفاجآت فى أحداثه، خاصة أن العمل سيجمع كل الفئات العمرية والأسرة على المستوى العام، مشيرة إلى أن العمل سيكون مفاجأة كبيرة منذ الحلقات الأولى وأوعد الجمهور بعمل درامى يحترم عقولهم ويكلل مجهود سنوات فى الدراما التليفزيونية.

مسلسل "صيد العقارب" بطولة غادة عبد الرازق، رياض الخولى، سيمون، محمد علاء، أحمد ماهر، محمد نجاتى، مى القاضى، محمد على رزق، منال سلامة، عايدة فهمى، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، صفاء جلال، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، عزوز عادل، رحاب عرفة، سيف الديربى، محمد صلاح، ونخبة من النجوم، وتأليف باهر دويدار إخراج أحمد حسن، وإنتاج شركة فينومينا.